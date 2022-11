Scouting Durendael bakt de postcode van Ronse aan pannenkoeken

Scouting Durendael ontstond 50 jaar geleden en is intussen een onafhankelijke vzw die losstaat van elke overkoepelende organisatie. Een jaar geleden kon de groep na wat lastige omzwervingen haar intrek nemen in de gebouwen van de stad aan de Grote Marijve. “Sinds een week is de verhuis helemaal afgerond en is dit echt onze thuis. Zo voelt het intussen wel aan voor onze in totaal 70 leden, allemaal Ronsenaars.”

De pannenkoekenbak loopt op vrijdag 4 november door tot alle ingrediënten zijn opgebruikt, op zaterdag trekken de scouts de stad in voor een huis-aan-huis verkoop. Maar liefhebber kunnen ook pakjes afhalen in de Grote Marijve zelf, tot in de zeer late uren op vrijdag 4 november en van 9 tot 12 uur en van 13 uur tot einde voorraad op zaterdag 5 november.

“We gaan voor in totaal 1.600 pakjes van zes pannenkoeken, dat zijn er 9.600 in totaal. Dat is ideaal want de postcode van Ronse”, lacht Ellen.