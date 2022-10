Scheurkalender 2023 in de groen-witte stadskleuren is nu te koop

Hubert De Doncker is fier op het nieuwe product dat van de persen is gerold in de Oude Brouwerij Dekeyser in de Priesterstraat, waar de museumdrukkers hun thuisbasis hebben. De editie 2023 heeft zoals de vorige uitgaven en een uitgesproken Ronsisch tintje. “Het kartonnen schild is gedrukt met groene inkt om de stadskleuren te eren. In het midden hangt een scheurkalender van De Druivelaar, waar je sinds 1905 elke dag een briefje afscheurt in ruil voor een mop en leuke weetjes.”

Dankzij vrijwilligers Luc en Hubert, werd de ‘Juliennedrukpers’ grondig gerenoveerd, gepoetst en afgesteld. De drukpers wordt nu ingezet voor grafisch werk met een toeristisch of cultureel doel. Een demonstratie over de precieze werking kan steeds op aanvraag bij de dienst Toerisme.