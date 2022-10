Schepen Vandenhoucke vraagt advies na verkeersraadseltje op gemeenteraad: wie heeft voorrang als je vanuit Broeke de Kruisstraat wil afdalen?

Raadslid Bjorn Bordon (Vooruit) legde schepen van Mobiliteit Joris Vandenhoucke (CD&V) zo’n situatie voor op de gemeenteraad en kreeg het foute antwoord. “Als je als autobestuurder uit de richting Broeke komt en je wil links de Kruisstraat afdalen, heb je dan voorrang op wie van de Steenbrugge komt en de Kruisberg naar omhoog wil?”, wou het raadslid van de schepen weten. Die antwoordde neen maar dat bleek fout. Bjorn Bordon, met de verkeerscode in de hand: “Er ligt weliswaar een witte stopstreep voor wie vanuit de richting Broeke komt, maar als die streep niet gecombineerd wordt met een stopbord, heeft die streep geen betekenis. Je hebt dus in de huidige situatie wel degelijk voorrang op het verkeer dat naar boven wil rijden want daar staat niet zo'n bord. Die verwarring zorgt ervoor dat er op die plek meer ongevallen gebeuren dan nodig is. Ik heb zeer recent weet van twee ongevallen. Er wordt bovendien vaak geen aangifte gedaan omdat het in de meeste gevallen enkel om blikschade gaat. De statistieken over het aantal ongevallen daar zeggen niet alles.”

Verwarring

Schepen Vandenhoucke beloofde de nodige stappen te zullen zetten om op de kruising Kruisstraat-Broeke het gewenste verkeersbord te laten plaatsen. Maar niet alle deskundigen in de materie zijn ervan overtuigd dat dit een goed idee is. Bij Rijschool Vlaamse Ardennen kennen ze het punt als een voorbeeld van onoverzichtelijkheid. “Het klopt inderdaad dat de wagens die uit de richting Broeke komen en linksaf willen richting centrum niet moeten stoppen voor auto’s die de Kruisstraat komen opgereden. Er staat namelijk geen verkeersbord dat aanduidt dat je moet stoppen, raadslid Bordon heeft dus gelijk. Maar die witte streep ligt er wel en die is belangrijk ten aanzien van de fietsers die op het fietspad de Kruisstraat naar omhoog rijden. Die hebben immers altijd voorrang. De autobestuurder die uit Broeke komt moet met hen dus rekening houden. Bovendien kan het plaatsen van een stopbord hier voor nog meer verwarring zorgen. Dat bord moet immers rechts van de weg staan. Dat zou betekenen dat ook de automobilisten uit de richting Broeke die de Kruisstraat rechts naar omhoog willen nemen, voorrang moeten geven aan het verkeer dat van beneden komt. Dat gaat op spitsuren voor veel problemen zorgen. Wellicht is dat trouwens één van de redenen waarom er niet zo’n bord staat.”

Advies

Schepen Joris Vandenhoucke heeft intussen, na raadpleging van zijn verkeersdienst, het advies gevraagd van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Het is inderdaad een complexe toestand, daar in Broeke. Er is eerder al overwogen om een rotonde aan te leggen maar dat zou een hoop nieuwe problemen met zich meebrengen op vlak van inrichting. Fundamenteel gaan we dus niets wijzigen. Het klopt ook niet dat daar veel ongevallen gebeuren. Er wordt aan zeer lage snelheden gereden, net omdat het een complexe situatie is. Maar de inrichting moet natuurlijk wel in overeenstemming zijn met de wetgeving.”

