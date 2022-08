Samana Sint-Pieter viert 35+2-jarig bestaan: “Onze voornaamste opdracht is luisteren en het isolement doorbreken”

“Alles stond twee jaar geleden klaar voor een mooi jubileumfeest”, vertelt coördinator van het bestuur Noëlla Vanderstichele. Zij stond samen met Marita Provost, Christine Parmentier en erevoorzitter Lieve De Potter aan de wieg van Ziekenzorg Sint-Pieter in 1985. “Pastoor Marc Devos was toen onze steun en toeverlaat op de parochie. Later namen zijn opvolgers Luc Claus, pater Marc en Luc Flamand die rol over. Allemaal zijn ze intussen overleden. Vandaag is kanunnik André De Wolf onze spirituele toeverlaat.”

Werking

De werking van Samana behelst het organiseren van heel wat samenkomsten van zeer verscheiden aard maar met één terugkerend doel: isolement doorbreken en zorgbehoevenden samen met hun mantelzorgers ondersteunen. Noëlla: “We organiseren infovergaderingen over algemene maar ook zeer gerichte onderwerpen, we eten geutelingen en zorgen voor ontspanning met volksspelen, we gaan op bedevaart naar Wittentak en Oostakker, we komen samen met andere afdelingen om van elkaar te leren. Maar we houden vooral veel contact met de leden via bezoekjes op bijzondere dagen en zomaar, om ’s te luisteren hoe het gaat. Luisteren is immers een basisopdracht van Samana-Ziekenzorg. Onze kernleden doen dat met veel respect voor de privacy van de betrokkenen. Het is niet steeds eenvoudig om zieke mensen die in isolement leven te contacteren en te helpen. We hebben met ons collectief centraal bestuur gelukkig veel losse medewerkers die ons ook logistiek steunen. De overkoepelende parochiale vzw De Spil geeft ons financieel een duwtje in de rug.”

Etentje

De vraag hoe het verder gaat, houdt de kernleden wel degelijk bezig. Noëlla: “We hopen dat de jongere generatie bereid is om straks ons werk voort te zetten. Wij beseffen dat in deze tijd het gemeenschapsleven onder druk staat. Toch moet de gezonde mens zijn zieke medemens ongedwongen blijven ontmoeten. Als Samana-Ziekenzorg daarin ook de komende decennia een stukje mag slagen, dan is haar reden van bestaan ruimschoots verantwoord en zijn we blij. Dan wordt het werk verdergezet. Want de nood is groot.”

De viering van het 35+2-jarig bestaan vindt plaats op zaterdag 10 september met een feestmaaltijd in De Spil. Info bij noella.vanderstichele@gmail.com of 0474 39 54 86. Inschrijven moet wel voor 3 september.

