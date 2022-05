Sabel vzw opent inloophuis voor kankerpatiënten

De vzw Sabel werd opgericht in de slipstream van de tweede editie van Levensloop in 2014. De vereniging wil mensen die worden geraakt door kanker helpen om te gaan met de ziekte. Sabel staat dan ook voor Samen Beleven. Eén van de grote doelstellingen was het openen van een inloophuis dat openstaat voor kankerpatiënten en hun omgeving uit de hele Vlaamse Ardennen. Dat gaat gepaard met infosessies, activiteiten, persoonlijke opvang en adviesverlening. De opening werd gedwarsboomd door corona, maar op zaterdag 7 mei is het dan toch eindelijk zover. Van 10 tot 17 uur zijn belangstellenden er welkom. Alle info over de verder werking vindt u via de Facebookpagina van Inloophuis Sabel of via anne.versmessen@gmail.com.