Rotary Ronse stuurt samen met hightechbedrijf Bosaq drie waterzuiveringsstations naar Oekraïne

De club werkt daarvoor samen met Bosaq, een jong Gents hightech bedrijf. Voorzitter van de commissie Dienst aan de Gemeenschap van Rotary Ronse Benoit Wittamer: “We sturen drie waterzuiveringsstations naar Oekraïne. Die maken het mogelijk om water uit beken, vijvers en rivieren om te zetten naar drinkbaar water. Het concept werd door Bosaq ontwikkeld en is zo ontworpen dat er geen of weinig onderhoud nodig is en geen verbruik van speciale chemische stoffen. De installatie functioneert enkel op zonne-energie en kan per uur tot 1000 liter drinkwater genereren. Daardoor kunnen 10.000 mensen toegang krijgen tot drinkwater.”

In de komende dagen brengt Bosaq de waterzuiveringsstations ter plaatse en zal het bedrijf in samenwerking met de ambassade en lokale overheden, de technische vorming van lokale mensen verzorgen.

Benoit Wittamer: “Het is maar een druppel in deze gigantische chaos, maar dergelijke initiatieven kunnen wel degelijk een verschil maken. Ondersteunen kan nog steeds nog steeds via de rekening BE31 0018 8621 9055.