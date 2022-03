Rotary Club Ronse organiseert crowdfunding die Clubs in Oekraïne en het grensgebied moet steunen bij hulp aan vluchtelingen

Een van de zeven actiedomeinen van serviceclub Rotary is het bevorderen van vrede. De oorlogssituatie in Oekraïne is voor de leden dan ook een bron van grote bezorgdheid en reden tot concrete actie.

Benoit Wittamer is voorzitter van de commissie Dienst aan de Bevolking: “Onze concrete bekommernis gaat uit naar getroffen burgers die moeten proberen om te overleven of op de vlucht slaan. Wij hebben de veelvuldige burgerinitiatieven die al op poten werden gezet financieel gesteund waar we kunnen maar willen daarnaast ook op een structurele manier hulp bieden. Daarom zetten wij een crowdfunding op bij de inwoners van Ronse en omstreken waarbij wij ons verbinden om de eerste 20.000 euro die opgehaald wordt te verdubbelen. Dankzij onze internationale verankering kunnen wij contacten leggen met Rotary Clubs in de grensgebieden van Oekraïne waar er vluchtelingen worden opgevangen maar ook met onze Clubs in Oekraïne zelf. Oekraïne telt 52 Rotary Clubs. Zo kunnen wij garanderen dat iedere opgehaalde eurocent ook effectief wordt besteed in het getroffen gebied. Wij verbinden ons ertoe om naderhand een publiek rapport op te maken waarbij wij tonen waar de centen concreet zijn besteed.”

Het rekeningnummer waarop kan worden gestort is BE31 0018 8621 9055 van Rotary Club Ronse met de vermelding Steun Oekraïne.

Meer info kan men ook krijgen via 0475 43 30 17