Ronsenaars kwamen in TIO3 kijken naar de maquette van de ring rond Ronse : “Er moet iets gebeuren maar ik wil straks niet de hele dag vrachtwagens voor de deur”

De Werkvennootschap Rond Ronse organiseerde de voorbije weken al infomarkten in Kluisbergen en Maarkedal. In Ronse was de belangstelling zo groot dat er een uurtje dan gepland werd gestart. Het openbaar onderzoek naar de plannen loopt nog tot 8 mei. Wie bezwaren heeft, kan die tot dan indienen. Veel aandacht was er voor de 2 kilometer lange tunnel die zal worden geboord onder de heuvelrug van het Schavaart.

Marijn Struyf van De Werkvennootschap: “Dat is een primeur voor België. Het gaat om twee tunnels, één voor elke rijrichting. Elke tunnel heeft één rijstrook en een pechstrook. Er zijn om de 250 meter verbindingen voorzien die fungeren als vluchtweg in geval van ongevallen of andere incidenten. De tunnel wordt gegraven vanaf een grote bouwput op de N60 in Maarkedal, boven de top van de Kruisberg. Van dat punt gaat een tunnelboormachine steeds dieper in de grond, met een maximumdiepte van 80 meter. We moeten per dag 15 meter kunnen vooruit gaan. Net voorbij de Kapellestraat komen we weer boven de grond. Daar wordt de tunnelboormachine gekeerd en opnieuw naar boven gestuurd. Voor de realisatie van de tunnel rekenen we twee jaar. De eerste spadesteek is voorzien voor 2026.”

Volledig scherm Uitleg bij het schaalmodel van de tunnelboormachine die straks de twee tunnels onder het Schavaart moet graven. © GEDR

Lawaai

Het schaalmodel van de tunnelboormachine kon rekenen op flink wat belangstelling. Dat was ook het geval voor de maquette van het hele tracé. Dat er iets moet gebeuren om het verkeer weg te halen uit het stadscentrum, daarover was iedereen het eens. Ontevredenheid was er wel bij de mensen die langsheen het zuidelijk tracé wonen. Dat verbindt de N60 vanaf ’t Rosco met de industriezone Klein Frankrijk op de Ninoofsesteenweg. Het wordt een weg met twee rijvakken, een fietspad en een maximum snelheid van 70 kilometer per uur.

Volledig scherm Stéphane Ricotta van de Deurnemeersstraat: niet gelukkig met wat hij ziet. © GEDR

Stéphane Ricotta woont in de Deurnemeersstraat en is niet gelukkig met wat hij ziet. “Ik ben op de Durennewijk gaan wonen omdat het er groen is en rustig. Nu komen ze plots een baan leggen die het vrachtverkeer van de ring naar de industriezone moet leiden. Dan had ik beter een huis gekocht in het stadscentrum, het zal daar straks rustiger zijn dan hier. Geluidspanelen plaatsen is niet aan de orde, hoor ik nu. We zitten te ver van die weg af. En wat gaan ze doen met de wateroverlast? Wij wonen in een zeer vochtig gebied. Gaan ze dat nog erger maken? Bovendien: ik heb niemand gezien om over die plannen te praten. Ineens is dat een realiteit geworden. Overleg is er daarover niet geweest Toch niet met mij.”

Volledig scherm Patrick Goesseye en Annie Noppe uit de Stookstraat: geen zicht meer op de heuvels van Saint-Sauveur. © GEDR

Ook niet tevreden is het echtpaar Annie Noppe en Patrick Goesseye. Zij wonen in de Stookstraat: “Nu kijken we vanuit onze tuin op de heuvels en de bossen van Saint-Sauveur. Straks zien we alleen maar vrachtwagens passeren. Die baan komt bovendien vlakbij het speelpleintje van de Stookt. Daar kinderen laten spelen is ook geen goed idee meer.”

Onveilig

Buren Luc Rommens en Annie Van Butsele wonen in de Papekouterstraat, tussen de Elzeelsesteenweg en de Monseigneur Beylstraat. Zij hebben wat twijfels over de verkeersveiligheid.

Volledig scherm Buren Annie Van Butsele en Luc Rommens uit de Papekouterstraat: bezorgd om de verkeersveilgheid. © GEDR

“Onze straat is een klein en smal weggetje. We kunnen nu weg via de Monseigneur Beylstraat en de Elzeelsesteenweg. Als de verbindingsweg er komt, wordt de doorgang via de Monseigneur Beylstraat afgesloten. Dan kunnen we enkel nog weg via de Elzeelsesteeneg maar dat is een gevaarlijk punt met weinig overzicht. Nochtans gaat het daar dan veel drukker worden dan nu. Het is de enige manier om van de kant van de Paterskerk richting stadscentrum te gaan. We hopen dus dat men daar straks rekening zal mee houden. En we vrezen ook dat de drukte in de straat zal toenemen.”

Om alle bezwaren te aanhoren stonden heel wat medewerkers van De Werkvennootschap paraat. “We zijn hier om te luisteren naar wat de mensen te zeggen hebben. We doen dat trouwens al sinds de start van het project. Deur aan deur gaan bellen is onmogelijk. We kunnen ook niet alles oplossen en er zijn mensen die wellicht persoonlijk nadeel zullen ondervinden. Maar we proberen om redelijke oplossingen te vinden voor elk bezwaar”, aldus Marijn Struyf.



