Ronsenaar Sarah Parent is met Go Forest de meest beloftevolle onderneemster van 2021: “Door overal ter wereld bomen te planten, zorgen we voor jobs en voeding”

Sarah is Chief Ecological Officer van het bedrijf dat ze in 2020 opstartte, samen met Antoine Geerinckx. Het idee ontstond toen ze nog werkte voor wijlen Philip Cracco, de ondernemer die u kent van het tv-programma The Sky is the Limit. Sarah: “Omdat Philip wist dat hij niet lang meer te leven had, wou hij dat we samen iets zouden opstarten dat bedrijven kon brengen tot een beleid van meer duurzaamheid en grotere klimaatneutraliteit. Philip is helaas sneller gestorven dan we verwacht hadden, maar het idee bleef levend. Daarom ben ik in 2020 gestart met Go Forest.”

Volledig scherm Niet verwacht, toch gewonnen: de prijs is voor Go Forest en Sarah Parent. © @markant-artemis

Impact maken

De kerngedachte is dat Go Forest bedrijven wil helpen om dichter te komen bij klimaatneutraliteit. Het planten van bomen is een efficiënte manier om dat doel te realiseren. Sarah: “Wij geven aan bedrijven een abonnement van 50 euro per maand voor het planten van 25 bomen die wij in de volgende 30 jaar ook verder verzorgen. Dat doen we in België maar ook in Peru, Armenië, Congo en Madagaskar. Om die bomen te planten en te onderhouden, doen we een beroep op lokale ngo’s die werken met de plaatselijke bevolking. Door het planten van bomen, genereren we dus jobs. In Madagaskar heerst hongersnood, door het planten van fruitbomen helpen we een beetje om daaraan te verhelpen. Zo zorgen we ervoor dat bedrijven ook kunnen tonen dat hun inbreng een verschil maakt. Het gaat om meer dan gewoon wat bomen planten.”

Volledig scherm Sarah kreeg de prijs van Vlaams minister Hilde Crevits. © @markant-artemis

Zwitserse inbreng

De succesformule is ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. Het Zwitserse South Pole Partner, een klimaatbedrijf dat in de hele wereld actief is, stapte zeer recent mee in Go Forest en daar is Sarah zeer blij om: “Dankzij hen hebben we overal ter wereld lokale contactpersonen die projecten kunnen opstarten en opvolgen. Want het is niet de bedoeling dat ik vanuit België naar elk bos vlieg dat we aanplanten. Dat zou niet zeer ecologisch zijn. Wat we wel kunnen doen is elke boom die we planten aan iemand specifiek toewijzen dankzij onze blockchain-app. Via satelliet kan een werknemer of klant van een bedrijf op die manier zijn eigen boom zien groeien. Dat blijkt een enorme troef voor bedrijven om mee te stappen in ons verhaal.”

Members

Die bedrijven heten bij Go Forest overigens members van de community en ze zijn momenteel met honderd. Er zijn nu zo’n 200.000 bomen geplant, Sarah droomt van 1 miljoen stuks. “Dat was het aantal dat Philip in gedachten had toen hij me vroeg om een businessplan te schrijven. Maar daar zitten we volgend jaar al aan, denk ik. Onze ambities reiken nu verder. We willen gewoon zoveel mogelijk bomen planten. Met in gedachten: the sky is the limit.”