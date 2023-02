Ronsenaar riskeert 4 jaar cel voor messteek aan vermeende liefdesrivaal in Bruulpark

Dader en slachtoffer hadden op de avond van 9 september 2022 afgesproken in het Bruulpark in hartje Ronse. Beklaagde M.B.K kreeg al een tijd het verwijt van het latere slachtoffer dat hij met diens vriendin een verhouding had. De discussies daarover zorgden voor spanning tussen beide mannen. Om één en ander uit te klaren hadden ze in het park nabij de bibliotheek afgesproken. M.B.K gaf zijn vermeende rivaal na wat over en weer geroep en geduw,een messteek met een vleesmes. Hij raakte daarbij op een haar na enkele vitale organen. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht dat hij na een kort verblijf weer mocht verlaten. Maar het had veel erger gekund.

Daarom eiste de openbaar aanklager Nicolas Debruyne vier jaar cel. “De beklaagde ontkende aanvankelijk zelfs dat hij het slachtoffer een messteek had toegebracht en had het enkel over wat lijfelijke schermutselingen. Hij had echter duidelijk de intentie om te doden en stak daarom bewust, krachtig én met een vleesmes naar de nier van zijn slachtoffer, vier centimeter diep in zijn buik. Die heeft zeer veel geluk gehad dat hij nog leeft.”

Onterecht geprovoceerd

De advocaat van M.B.K, meester Brigitte Vanhoutte, ontkende de messteek niet en aarzelde evenmin om de daad van haar cliënt dom en onverantwoord te noemen. Ze wees er wel op dat de man werd geprovoceerd en zelf niet de intentie had om te doden. “Wij vragen daarom de herkwalificatie van poging tot moord naar opzettelijke slagen en verwondingen. Mijn cliënt is door het slachtoffer immers uitgedaagd zonder dat daar enige grond voor bestond. Hij werd er door het slachtoffer volledig ten onrechte van beschuldigd dat hij een relatie zou hebben met de vriendin van het slachtoffer. Dat klopt dus helemaal niet. Die valse beschuldigingen hebben uiteindelijk geleid tot getrek en geduw waarbij de messteek is toegebracht. Een intentie om te doden was er van de kant van mijn cliënt absoluut niet”, pleitte zij.

Uitspraak op 10 maart.

