Ronsenaar Philippe De Pratere moest de benen nemen op Lesbos tijdens televisie-interview voor het VTM-nieuws

Behalve aan zijn partner Christel heeft Philippe zijn hart verloren aan Griekenland. In 2008 kochten ze op het eiland Lesbos twee huisjes in het dorp Vrisa. Daar begonnen ze ook met een olijfgaard en startten ze met hun bedrijfje Ladi Spitaki, dat is Grieks voor olijfolie van het eigen huisje.

Philippe is afkomstig van de wijk de Klijpe maar woont, als hij niet in Griekenland is, in Lochristi. In juni 2017 werd zijn Griekse thuisbasis Vrisa getroffen door een zware aardbeving en zette hij enkele succesvolle hulpacties op het getouw.

De huidige branden in onder andere Griekenland zijn het gevolg van de aanhoudende hitte en de daaruit voortvloeiende extreme droogte. Op Lesbos proberen 320 brandweerlieden de vlammen meester te blijven. Het waren zij die Philippe maandag middenin het interview waarschuwden dat hij dringend weg moest uit zijn huis.