Ronse praat met de directie van de Tour over de Hermesstad als toekomstige start- of aankomstplaats: “Ons wielerverleden en de namen Alapahilippe en Rousse kunnen een troef zijn”

Ronse Koerst heeft plannen om in de Hermesstad de start- of aankomststreep te trekken van een rit in de Ronde van Frankrijk. Voorzitter Luc Vandenabeele was daarvoor in Parijs bij de voorstelling van de Tour 2023 en keerde terug met een scenario dat doet dromen.

“We have a dream”, zegt Luc Vandenabeele. In 2004 werd onder zijn vleugels de vzw Ronse Koerst opgericht om de wielersport in Ronse te promoten, in navolging van de legendarische wereldkampioenschappen van 1963 en 1988 en de Belgische kampioenschappen van 1983 en 1991. Dat resulteerde onder meer in een BK voor profs in juli 2007 en de organisatie van de succesvolle Hotondcross tot in 2019. De vzw koestert nu opnieuw grote plannen.

Luc Vandenabeele: “We zijn op de recente voorstelling van het parcours van de Ronde van Frankrijk 2023 met een kleine delegatie naar Parijs getrokken om er met de Tourdirectie te praten over de mogelijkheid om Ronse in de komende jaren als start- of aankomstplaats op te nemen in het parcours . We hebben daarover uiteraard eerst overleg gepleegd met het stadsbestuur via schepen van Sport Joris Vandenhoucke. Die heeft ons, namens het stadsbestuur, gezegd dat zo’n overleg kon maar zonder dat er engagementen worden aangegaan. Dat was ook niet onze bedoeling. Het is een idee, een droom van onze vzw om dat te realiseren. De resultaten van ons gesprek in Parijs, geef ik eerst door aan het stadsbestuur. Want de uiteindelijke officiële vraag aan de Tourdirectie moet van dat stadsbestuur komen.”

Volledig scherm Luc Vandenabeele (links) en Dirk Van Eeckhoudt waren namens de vzw Ronse Koerst op de voorstelling van de Tour 23 in Parijs om te praten over Ronse als toekomstige start- of aankomstplaats. © RV

Alaphilippe

Intussen is het verslag van de gesprekken tussen de vzw Ronse Koerst en de leiding van de Ronde van Frankrijk tot in het stadhuis geraakt. Burgemeester Ignace Michaux (CD&V) houdt zich nog op de vlakte en verwijst naar zijn sportschepen Joris Vandenhoucke (CD&V) die ook voorzichtig blijft: “We hebben inderdaad een verslag gekregen van de gesprekken in Parijs. Daaruit blijkt dat de financiële post haalbaar is. Er is sprake van 80.000 euro voor de start of aankomst van een Tourrit voor de mannen. Dat valt mee in vergelijking met de bedragen die ik hier binnenkrijg van andere wielerevenementen. Elke week zijn er aanvragen van wielerorganisaties om onze stad te betrekken in hun koers. Voor de Tour voor dames zou dat prijskaartje gereduceerd worden tot de helft. Dat is belangrijk omdat we graag zowel de Tour voor heren als die voor dames in onze stad zouden krijgen. Vermits de Franse wielerkampioen Julian Alaphilippe en zijn echtgenote Marion Rousse, directeur van de Tour de France Femmes, in onze stad wonen, zou dat een extraatje zijn waarrond we een mooi verhaal kunnen bouwen op vlak van citymarketing.”

Volledig scherm Julian Alaphilippe en Marion Rousse wonen deeltijds in Ronse. Een rit van de Tour in hun tweede thuis zou een extraatje zijn. © Photo News

Paracycling

Schepen Joris Vandenhoucke ziet ook nog een bijkomende opportuniteit. “In 2025 worden in Ronse ook de wereldkampioenschappen paracycling georganiseerd, in nauwe samenwerking met het stadsbestuur. Als we in dat jaar ook de Tour naar hier kunnen halen, zou dat plaatje perfect zijn. Maar laten we nu nog even zeer realistisch blijven. Het parcours van de Tour is niet iets wat je even uit de mouw schudt. De mensen van vzw Ronse Koerst hebben ons hun droom meegedeeld en ze hebben de eerste stappen gezet. We delen de ambitie maar we gaan geen zotte dingen doen. We willen die droom concreet proberen waar te maken, stap voor stap. Dat we een geschiedenis hebben op wielergebied is een voordeel, de namen van Marion Rousse en Julian Alaphilippe ook. Als goede start kan dat tellen. De zwaarste ritten moeten echter nog komen. En vooral: is het de bedoeling dat de Tour in de komende jaren België sowieso aandoet?”

Volledig scherm In 2025 vindt het WK paracycling plaats in Ronse. Een ideaal jaar om ook de Tour te laten voorbijkomen? © Stad Ronse

