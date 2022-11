Ronse legde bloemen neer bij het monument voor de gesneuvelden in het Koning Albertpark

Voorzitter Luc Vandevelde van het Eenheidsfront gaf een gelegenheidstoespraak waarin hij hulde bracht aan alle slachtoffers en waarschuwde voor een herhaling van dergelijke ramp in de toekomst. “Op het einde van de Eerste Wereldoorlog dacht men dat het ergste leed was geleden. Maar nog geen dertig jaar later stonden de Duitsers hier opnieuw”, luidde het.

Daarom was de voorzitter, wiens vader in de Tweede Wereldoorlog stierf in een Duits concentratiekamp, gelukkig dat er veel belangstelling was van de jeugd. In scholen werd over de oorlog nagedacht en rond het thema gewerkt. De kinderen maakten onder meer papieren klaprozen die symbool staan voor de blijvende herinnering aan iedereen die stierf in de loopgrachten.