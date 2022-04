Ronse krijgt subsidie voor fietspad tussen Viermaartlaan en station

Voetbal tweede nationale A Vincent Callens speelt met Ronse voorlaat­ste thuismatch uit geschiede­nis: “Tegen Menen eindelijk drie punten pakken”

Historisch duel zaterdagavond in het Ronsische Oprhale Cruckestadion. Niet alleen spelen rode lantaarn SK Ronse en het als voorlaatste gerangschikte Menen er tegen elkaar, nog meer opvallend is dat beide clubs er eind dit seizoen defintief mee ophouden. Een duel voor de geschiedenisboeken dus zonder dat er nog iets op het spel staat. Intussen wordt de Ronsische samenwerking (of is het opslorping?) met KVV Ardennen op gemengde gevoelens onthaald.

7 april