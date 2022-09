Ronse is één van de dertien pilootgemeenten die ook een lokale versie heeft van de nieuwe app Mijn Burgerprofiel

RONSERonse is één van de 13 pilootgemeenten die in samenwerking met Vlaanderen, de nieuwe app van Mijn Burgerprofiel ook lanceert in een eigen lokale versie. “Deze app moet uitgroeien tot het digitaal overheidsloket van elke Ronsenaar”, vertelt schepen van Organisatieontwikkeling Brigitte Vanhoutte (N-VA).

“Via de app kan je nu reeds een 25-tal attesten en uittreksels onmiddellijk downloaden. Je hoeft dus geen afspraak meer te maken voor een bezoek aan het stadhuis of via e-mail de documenten aan te vragen. Naast de attesten vind je in de app ook het laatste nieuws over Ronse en de Uit-kalender. Ook meldingen van bijvoorbeeld zwerfvuil of beschadigde voetpaden kunnen via deze weg rechtstreeks gemeld worden bij de juiste diensten”, aldus schepen Vanhoutte.

Volledig scherm Schepenen Aaron Demeulemeester en Brigitte Vanhoutte en burgemeester Ignace Michaux hebben de app al geïnstalleerd. © RV

Digitale diensteverlening

Schepen van Informatica Aaron Demeulemeester (N-VA) beschouwt het als een belangrijke stap in de versterking van de digitale diensteverlening. “Ik ben er best trots op dat Ronse met dit initiatief tot de koplopers in Vlaanderen behoort. In de komende weken gaan we de app nog volop promoten via een gerichte communicatiecampagne. De stad onderzoekt samen met de Vlaamse Overheid hoe ze in de toekomst nog meer zaken via de app toegankelijk kan maken. Op deze manier kan de burger zonder zich te verplaatsen een beroep doen op de ondersteuning van het lokaal bestuur. Ronse investeert daarnaast ook verder in e-inclusie om de digitale kloof zo goed mogelijk te dichten en ervoor te zorgen dat alle bewoners hier maximaal gebruik van kunnen maken. De tijd die medewerkers winnen doorheen de digitale shift, kan worden aangewend om andere mensen aan het loket nog beter bij te staan.”

Succes

De webversie van Mijn Burgerprofiel (www.mijnburgerprofiel.be) kende de afgelopen twee jaren een enorme groei. Net zoals bij meer dan 70 procent van de lokale besturen vind je in Ronse een rechtstreekse link bovenaan de website van de stad. De bouw van een mobiele app is een logische stap, zeker omdat meer Vlamingen over een smartphone beschikken dan over een computer.

Wie graag de app installeert, vindt hem in de Google Play Store (Android) en in de App Store (Apple).

