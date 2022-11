Ronse houdt zijn Warmste Dag op 10 december voor Inloophuis Sabel

Voorzitter en initiatiefnemer Jean-Pierre Sanspeur van Sabel heeft barre coronatijden achter de rug. Hij zag mensen die geconfronteerd werden met kanker bij henzelf of bij een familielid steeds dieper afglijden in isolement. Hij luidt daarom de alarmbel: “Er zijn vandaag nog nooit eerder zoveel mensen getroffen door kanker. De maatschappij is zich daar niet meer terdege bewust van. Alle aandacht is twee jaar lang gegaan naar de pandemie maar de schade die werd berokkend omdat veel onderzoeken werden uitgesteld is groot. Daar komt bij dat de kankerpatiënten zelf niet meer naar buiten zijn gekomen en hun ziekte alleen pogen te verwerken, met enkel de steun van hun naaste omgeving. Dat is geen goed idee.”

Inloophuis

Daarom is er dus sedert begin mei een Inloophuis waar Anne Versmessen de leiding over heeft. Zij biedt een luisterend oor voor wie nood heeft aan informatie maar zorgt er via de organisatie van allerlei activiteiten ook voor dat de sociale cohesie van de kankerpatiënten en hun entourage bewaard blijft.

Om de werking van het Inloophuis, dat open staat voor iedereen in de hele regio, een duwtje in de rug te geven, is er op zaterdag 10 december De Warmste Dag van Ronse in CC De Ververij in de Wolvestraat.

Jean-Pierre Sanspeur: “Van 10 tot 17 uur is er een spinningcompetitie, op poten gezet door Biking@Ronse. Vanaf 15u30 tot 18 uur zijn er optredens door Ritmo, Gaston De Boever en de leerlingen muziek en dans van de Kunstacademie Vlaamse Ardennen. Er zijn ook Afrikaanse dansen en er is een kunstveiling. Om 18 uur volgt de uitslag van de spinning en om 19u en 20u30 zetten respectievelijk MT Moon en Unexpected Visitors de reeks optredens verder. De opbrengst is helemaal bestemd voor de werking van het Inloophuis.”