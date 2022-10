Ronse houdt een enquête over de kwaliteit van de dienstverlening

KLUISBERGEN Gentse regisseur Kerknawi draait The Last Front in het Kluisbos met grote internatio­na­le en Vlaamse namen in de cast

De Gentse regisseur Julien Kerknawi draait momenteel in het Kluisbos zijn eerste langspeelfilm The Last Front. De achtergrond is de Eerste Wereldoorlog, bij de acteurs grote namen als Iain Glen uit Game of Thrones en Koen De Bouw.

23 september