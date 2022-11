Ronse boven in finales van het voetbaltoernooi Straathelden van MNM in Vilvoorde

In Ronse, Beringen en Vilvoorde vonden in de voorbije weken de schiftingswedstrijden plaats. De eindstrijd speelde zich ook af in het Asiat Park in Vilvoorde, op de dag dat de Rode Duivels succesrijk in het strijdperk traden tegen Canada. De winnaars in categorie U14 kwamen uit de Hermesstad: Lejo Ronse kreeg met Mathis, Aymen, Imran en Wassim de begeerde beker. Ook bij de U16 was het Ronse boven met het team van Ronse United dat bestond uit Adam, Bader, Imran, Ilyas en Osé.

Interessant om te weten: in de overige categorieën ging de zege naar KV Kortrijk (U12) en SV Zulte Waregem (meisjes) en daarmee kwamen alle eindoverwinnaars uit de voorronde op de Da Vinci Campus in Ronse. Een succes dus voor de stedelijke diensten Sport en Buurtsport en LEJO die met hun project Urban Move opnieuw een mooi succes boeken.