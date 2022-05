Ronse bouwt samen met 38 andere gemeenten aan een digitaal burgerloket: “Maar we willen ook wie niet digitaal vaardig is optimaal blijven bijstaan”

De Vlaamse Ministerraad heeft op 13 mei het licht op groen gezet voor het project dat een subsidie krijgt van 2 miljoen. Het moet de digitale dienstverlening aan de burger fundamenteel versterken. De regie van het project is in handen van de stad Mechelen, maar ook tal van andere instanties zijn partner in het verhaal. Schepen Brigitte Vanhoutte: “Doel van het project is een twaalftal veel gevraagde producten van de dienst burgerzaken fundamenteel te herzien vanuit het perspectief van de burger. Waar mogelijk wordt vermeden dat de burger een fysiek bezoek aan het gemeentehuis moet brengen. Ook de samenwerking tussen diverse lokale, regionale en federale overheidsdiensten wordt verder gestroomlijnd. Op die manier kan bijvoorbeeld een product zoals een rijbewijs digitaal aangevraagd worden en enkele dagen later aan de burger worden bezorgd.”

Alle klanten

De doorlooptijd van het project is drie jaar. Begin 2025 zou hiermee zowel de fysieke als de digitale dienstverlening van Ronse fundamenteel vernieuwd moeten zijn. Wie het computergebruik niet in de vingers heeft, wordt daarbij echter niet vergeten. “Het project voorziet ook in een belangrijk luik digitale inclusie want we willen ook burgers die minder digitaal vaardig zijn optimaal bijstaan. De achterliggende visie is dat de tijd die overheidsdiensten winnen in dit project deels kan geïnvesteerd worden in een betere fysieke dienstverlening en ondersteuning van al onze klanten.” verduidelijkt algemeen directeur Julien Vandenhoucke.