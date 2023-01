Ronny Van Humskerken is de nieuwe afdelingsvoorzitter van Vooruit

De nieuwe voorzitter kreeg als enige kandidaat een zeer ruime meerderheid achter zich. Van Humskerken is geboren en getogen in het Limburgse Maaseik. Hij belandde in 1990 in de Hermesstad en was daar eerst actief bij het Rode Kruis. Nu is hij lid van de brandweer. Hij is ook voorzitter van de Unionvissers en was namens Bommelsvereniging Frivool kandidaat van voor titel van Bommelskoning. Hij stond in 2018 op de lijst van de socialisten bij de gemeenteraadsverkiezingen en was sedert 2019 al ondervoorzitter van de partij. Hij moet Vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 leiden. Daarbij noemt hij de armoedebestrijding als een absolute prioriteit. “Wij willen een warmer beleid en het is de absolute ambitie om in 2024 opnieuw te kunnen toetreden tot het bestuur van de stad”, klinkt het. In de komende weken worden de andere bestuursfuncties ingevuld.