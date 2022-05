Ronde Tafel schenkt een roséwijn op de gezondheid van de Fierteldragers, met dank aan Anne Meersschaert

“Als trouwe Fiertelgangers hebben we veel respect voor de belders en dragers van Sint-Hermes”, legt voorzitter Jonathan Bouchez de keuze voor het nieuwe etiket uit. “Om hen en tegelijk ook de vele Ronsenaars die zich jaarlijks voor de Sint-Hermesommegang inzetten te eren, brengen we onze roséwijn dit jaar uit met een aquarel van Anne Meersschaert als flesetiket. Al 4 jaar leverde zij een aquarel als basis voor de tegels van de Maatschappij der Dragers. Na een constructief overleg tussen alle betrokkenen, werkte de kunstenares ook een aquarel uit voor het etiket van onze rosé. Het is een zeer herkenbare passage in de bedevaart. We zijn zeer blij en fier dat het werk onze flessen siert.”

Zolang de voorraad strekt

De wijn zelf kwam er, net zoals in 2020 en 2021, in samenspraak met de Belgische wijnmakers Ann en Dirk Vermeersch van LePlan, één van de topdomeinen in de Rhône. Speciaal voor deze editie bottelden zij een beperkte oplage van hun GP Rosé in magnumflessen van 1,5 liter. De 2022 editie is enkel deze zomer verkrijgbaar, zolang de voorraad strekt en is nu beschikbaar. Je kunt hem bestellen bij de leden van Ronde Tafel 23, via de website www.rt23.be en via de accounts op sociale media Facebook, Linkedin en Instagram.