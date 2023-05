Rommelmarkt van Floréal op 10 juni in Ronse

Tot 6 jaar cel voor vier broers die zeven wietplanta­ges opzetten in ons land en ruim 2 miljoen euro winst maakten

Celstraffen tot zes jaar effectief, ruim twee miljoen euro illegale vermogenswinst en enkele huizen verbeurd verklaard. Dat is het vonnis tegen 16 beklaagden die een netwerk van zeven wietplantages uitbouwden over het hele land. Aan het hoofd stonden vier broers uit Noord-Macedonië, die de zwaarste straffen hebben opgelopen. Het onderzoek naar de professionele drugscriminelen startte met een politiecontrole in Waregem.