Rommel- en antiekmarkt in de centrumstraten zorgt voor veel leven in hartje Ronse

Trouw op post is ook weer Xavier uit Gent die met zijn collectie Playmobil en Lego de aandacht trekt. Maar de vrolijke spraakvaar heeft nog meer in petto. “Ik doe dit nu tien jaar. Samen met met mijn goede collega’s en maten Luc en François dweilen we alle rommelmarkten af. We staan altijd in elkaars buurt en we combineren dat met een gezellig etentje. Playmobil is mijn specialiteit maar ik heb ook een proper assortiment zonnebrillen. Dit is een uit de hand gelopen hobby. Vroeger stond ik op de grote kermissen in Antwerpen, Brussel, Kortrijk en Aalst. Maar daar ben ik tien jaar geleden mee gestopt. Ik had een kraam met de evenwichtsladder. Altijd lachen en ambiance. Ik heb nu een beetje spijt dat ik niet verder heb gedaan en ben aan het uitkijken om die draad weer op te pikken. Intussen ben ik zeer gelukkig met mijn nevenactiviteit op de brocantemarkten. Dat sociaal contact en die babbels met mensen is waar het eigenlijk om gaat. En in Ronse heb je altijd een goed publiek. Vriendelijke mensen en ze kopen ook al ‘s iets. Dat samen met de zon, wat moet je nog meer hebben.”