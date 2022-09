De lokale Rode Kruisafdelingen voeren elk jaar twee grote campagnes om financiële middelen voor hun werking in te zamelen. In het voorjaar is er de bekende stickeractie en in het najaar, nu dus, is er de Lokale Steunactie. Tijdens deze acties kunnen de inwoners van Ronse en Kluisbergen een financieel steentje bijdragen aan hun lokale Rode Kruisafdeling.

Inge Baeke: “De stickeractie verliep dit jaar al beter dan in 2021 – toen corona nog voor een groot deel roet in het eten gooide – maar het resultaat bereikte nog altijd niet het niveau van een normaal jaar. Vandaar dat deze tweede actie voor de lokale afdelingen enorm belangrijk is. De lokale afdeling hoopt met deze campagne dus te kunnen rekenen op de steun van alle inwoners uit Ronse en Kluisbergen. Zij krijgen binnenkort een brief of e-mail, met de vraag om de afdeling financieel te steunen.”