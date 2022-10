Ridders van de Fiertel openden hun nieuwe lokaal Magnus (waar ze straks ook weer wafels bakken)

De Ridders van de Fiertel zitten al jarenlang op de Walenweg waar ze in de lokalen van Carrick een vaste ankerplaats hebben gevonden. Een deel van de groep had zich ook gevestigd in de gebouwen van het vroegere Emmaüs aan de Sint-Martinuskerk maar die vonden intussen een nieuwe bestemming. Omdat het ledenaantal gestegen is tot 300, was een tweede onderkomen vinden naast Carrick een must geworden. “En toen kwam het aanbod om de lokalen van de vroegere Franstalige scoutsgroep in de Maghermanlaan aan te kopen”, zegt co-groepsleider Guust Cornelus. “We hebben hier intussen al een jaar in gewerkt en alles rolstoelvriendelijk gemaakt. De oudere leeftijdsgroepen hebben in Magnus hun vergaderingen net als onze groep Akabe, die zich richt op jongeren met een beperking. De leiding telt in totaal 47 leden, de groepsleiding wordt verder gevormd door Baptiste Desmet, Lennert Myncke en Marie Van Driessche.”

De Ridders van de Fiertel houden op 4,5 en 6 november hun traditionele wafelbak. De JIN organiseert op 11 november ook een herfstloop met als opdracht zo snel als mogelijk met een team van minimum 5 personen en via aflossing het parcours van de Fiertel uit te lopen. Er kan gestart worden vanaf 13u30, na afloop is er ook een worstenbarbecue.

Inschrijving en info via jin@scoutsronse.be