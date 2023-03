Reversible: gevangenisdirecteur Hans Claus stelt tentoon op drie plaatsen die staan voor een verschillende levensvisie

De tentoonstelling Reversible loopt op drie plaatsen die stuk voor stuk vertrekken vanuit een verschillende levensvisie. In het Vrijzinnig Centrum De Branderij in de Zuidstraat brengt Claus beelden en schilderijen die inzoomen op de mens die voor zichzelf een leven moet uittekenen in dit ongemakkelijke tijdsgewricht. Gaat hij voor succes, met meer kansen op mislukken dan op slagen ? En wat is op het einde van de rit nog belangrijk ? Laat hij zich ook meesleuren in de virtuele wereld of maakt hij zijn eigen keuzes?

In de Sint-Martinuskerk op het Kerkplein toont Claus schilderijen die de maatschappelijke gevolgen van een verwoestende, concurrentiële ratrace illustreren. Het dreigende uiteenvallen van de sociale cohesie staat centraal.

In de Grote Moskee in de Hermes Van Wynghenestraat ten slotte laat Claus met enkele landschappen zien hoe de mens de natuurlijke omgeving met rasse schreden en zonder veel respect aan zijn eigen megalomane wensen onderwerpt.

De drie grote levensbeschouwelijke gemeenschappen van Ronse hebben naar aanleiding van de expo hun deuren open gezet voor deze kunstzinnige kijk op de maatschappij.