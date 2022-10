Reveil 2022 geeft op 1 november het startschot voor de ontsluiting van de begraafplaats Hogerlucht

In 2019 vond op Hogerlucht de eerste editie van Reveil in Ronse plaats, op aangeven van vzw Moghan. De kiem werd gelegd in Deerlijk in 2012 waar enkele jongeren op Allerheiligen musiceerden aan het graf van een overleden makker. Sedertdien heeft de helft van de Vlaamse steden en gemeenten deze traditie overgenomen. In 2020 verhinderde corona een twee editie in Ronse, in 2021 vond Reveil plaats op de begraafplaats aan de Engelsenlaan

Mieke Stessens: “Een werkgroep heeft zich intussen spontaan gevormd en houdt zich intens bezig met de uitwerking. Dit jaar speelt Joachim Wannyn eigen liedjes en composities van anderen die allemaal gaan over liefhebben, afscheid nemen en elkaar weerzien. Hilde Rogge brengt verhalen van de Perzische dichter Jalal ad-Din Rumi en vertellingen uit de Noorse mythologie. Beelden die werden gemaakt door de leden van Fotoclub Ronse worden geprojecteerd tijdens de voorstelling die in totaal een uur duurt.”

Ontsluiting

Met Reveil 2022 wil het stadsbestuur ook een begin maken met de ontsluiting en de herwaardering van de begraafplaats Hogerlucht. Bevoegde schepen Jan Foulon (CD&V): “We hebben een hele mooie begraafplaats op Hogerlucht, ingebed in de natuurlijke omgeving van het Bois Joly. Het is een plek die op zich al troost biedt. We willen nieuwe zitbanken installeren en beplanting aanbrengen tussen de perken, zoals vroeger. Maar evenzeer willen we panelen plaatsen aan bepaalde graven met info over de overledene. Specifiek voor Ronse zullen we QR-codes aanbrengen die het verhaal van wie er begraven ligt laten horen en indien mogelijk laten zien. Dat kan samengaan met een aangepaste tekst of een passend stukje muziek. Reveil 2022 is hiervoor het startschot. Dit project loopt verder en zal ook worden uitgebreid naar de begraafplaats aan de Engelsenlaan. Op deze manier brengen we gaandeweg een stuk mondelinge geschiedenis van onze stad tot leven en leggen we die vast voor het nageslacht.”

Verhalen

Voor het zoeken, vastleggen en ontsluiten van de levensverhalen krijgt het stadsbestuur de steun van vzw Moghan vzw daarvoor een subsidie ontving van Erfgoed Vlaamse Ardennen. Aria Rouhani: “De bedoeling is te komen tot een mix van enerzijds kleine anekdotische verhalen van Ronsenaars die in wezen niet bekend waren en verhalen van figuren die tot het collectieve geheugen van de Ronsenaars behoren. Mensen tekenden bijvoorbeeld al de verhalen op van de vroegere vicaresse van het Sancta Maria klooster, dat van Pierre Carteus of dat van de gelovige moslim die zijn overleden baby moest begraven. We willen deze verhalen bundelen in een gelegenheidspublicatie die ook zal worden opgenomen in de Annalen van de Geschiedkundige Kring.”

Reveil 2022 op de begraafplaats Hogerlucht op dinsdag 1 november om 17 uur.

