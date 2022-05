Restauratiefase vier van de Sint-Hermesbasiliek krijgt centen van Vlaanderen en van Parochie Ronse. “Tegen Fiertelzondag 12 juni zal de vloer opnieuw in het schip liggen”

‘In 2019 werd de Sint-Hermeskerk als basiliek erkend. Dat kan enkel voor kerken met een bijzondere historische betekenis, omdat er een bijzondere reliek bewaard wordt of omdat de kerk het centrum is van een bepaalde devotie of bedevaart. Sint-Hermes heeft het allemaal”, aldus Vlaams minister Matthias Diependaele bij zijn bezoek aan de basiliek in de taalgrensstad.

In de vierde restauratiefase van de Sint-Hermesbasiliek krijgen het schip en de zijbeuken een sobere beschildering. De zijkapellen met hun neogotische altaren en fraai beschilderde wanden worden gerestaureerd. Eerder werden ook al het koor en de kerkvloeren aangepakt.

Parochie

Die kerkvloer zou er tegen 12 juni, Fiertelzondag, terug moeten liggen, zegt André Bellinck, voorzitter van de kerkfabriek: “De derde fase loopt nu inderdaad ten einde. De vernieuwing van de daken, de renovatie van de verwarmingsinstallatie, de ontsluiting van de crypte en haar restauratie worden afgerond. We kijken nu uit naar de volledige restauratie van het schip en de zijkapellen. Dat zal nog een tweetal jaar in beslag nemen. Heel wat mensen denken bijvoorbeeld dat het plafond van de basiliek uit rode bakstenen bestaat, maar dat is niet zo. Dat is allemaal schilderwerk. De basiliek kan in die tijd wellicht wel weer geopend worden, alvast gedeeltelijk. De Parochie Ronse levert voor de aankomende werken een aanzienlijke financiële aanzienlijke bijdrage. We zijn er dan ook van overtuigd dat dit de gemeenschap ten goede zal komen.”

Quote De cofinancie­ring ten bedrage van 422.000 door de kerkelijke overheid is historisch Wim Vandevelde, Schepen van Erediensten

Historisch

Schepen van Erediensten Wim Vandevelde (N-VA) noemt de cofinanciering door de kerkelijke overheid historisch. “We draaien vandaag de bladzijde van tientallen jaren van verval om en realiseren binnen één legislatuur een project met bijzonder grote uitstraling voor de hele stad en voor de regio. De totale restauratie van de Sint-Hermesbasiliek en de volledige ontsluiting van het erfgoedkwartier De Oude Vrijheid raakt immers het hart van de Ronsenaars. Dat we in overleg tot een afspraak konden komen over de cofinanciering ten bedrage van 422.000 door de kerkelijke overheid is historisch. Dat we konden rekenen op steun van minister Diependaele, is belangrijk geweest om dat alles te realiseren. Dat onze fractieleider in de gemeenteraad David Vandekerkhove beroepshalve op het kabinet van de minister actief is, heeft daarbij zeker geholpen.”

Volledig scherm Restaurateurs Anthony De Smet en Deveney Ochel bij de heilige Coleta. © GEDR

Coletakapel

Deze week leggen Deveney Ochel en Anthony De Smet de laatste hand aan de restauratie van het bovenste gedeelte van de Coletakapel. De stelling wordt dan weggenomen zodat de restaurateurs kunnen beginnen aan de zijwanden. Deveney is een Nederlandse die al jaren in Vlaanderen werkt: “Jullie hechten veel meer waarde aan erfgoed dan Nederland en jullie hebben er meer centen voor over. In wezen zijn wij eigenlijk ook gewone huisschilders die wat meer interesse hadden voor schilderijen in kerken en daar ervaring hebben in opgebouwd. Ik hoop dat we ons werk in deze basiliek in de volgende fase kunnen verderzetten en ook de andere zijkapellen mogen restaureren. Daar zijn we nog wel even zoet mee, schat ik.”