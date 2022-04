Restaurant De Pepermolen schakelt over op een elektrische koelwagen voor de traiteurdienst: “In totaal bereiden we 150 maaltijden per dag en als er mosselen worden geserveerd dubbel zoveel”

De dienst thuisbezorging is goed voor honderd maaltijden per dag. Op zaterdag wordt er meegeleverd voor de zondag. De koelwagens rijden ook tot buiten de stadsgrenzen. Jan Delmotte is de verantwoordelijke voor het restaurant en ziet het aantal klanten stijgen: “Het beeld van De Pepermolen als een speciaal restaurant waar je niet zomaar binnen stapt, is stilaan weggeëbd. Wij hebben een brede klandizie dat terecht kwaliteit op het bord wil. Ons personeel bestaat voor het grootste gedeelte uit mensen die hier via OCMW of VDAB terechtkomen. Onder de leiding van een chef doorlopen ze alle stappen van het leerproces. Moeilijkste opdracht: saus maken. Daaraan herken je het echte talent.”

Ook voor verenigingen

Doorgaans telt de keukenploeg 15 leden die allemaal een tijdelijke overeenkomst hebben, naast drie vaste krachten. Jan Delmotte: “We zijn elke middag open van 11u30 tot 14u. Voor de vaste prijs van 12 euro krijg je een voor- en hoofdgerecht en een dessert. Dat menu vind je elke dag via onze sociale mediakanalen. Maar er is ook een kleine kaart met gerechten als spaghetti. We hebben gemiddeld zo’n 50 eters, als we mosselen serveren loopt dat op tot meer dan 100. Maar we openen de deuren ook voor verenigingen die hier willen vergaderen. Dat gebeurt trouwens meer en meer. De brede bevolking heeft de weg naar De Pepermolen gevonden. We hebben, ook klanten uit Brakel, Ellezelles of Maarkedal. Soms van nog verder. Als er bijvoorbeeld voorstellingen zijn in CC De Ververij komen abonnees eerst bij ons eten. Ook toeristen die een weekendje in een vakantiehuis logeren, doen steeds meer beroep op onze diensten. Vaak dacht men dat we enkel open stonden voor mensen die het financieel wat moeilijker hebben. Dat is dus niet zo. Sociale restaurants zijn trendy, zeker ook bij de jeugd.”

Monsieur Hulot aka Jacques Tati staat op de terrasmuur van De Pepermolen en dat is geen toeval.

Monsieur Hulot

De Pepermolen in de Peperstraat is centraal gelegen aan de Grote Markt en maakt deel uit van maatwerkbedrijf Grijkoort. Dat is ook actief als renovatiebedrijf, groendienst, schoonmaakbedrijf bij ondernemingen en dienstenchequebedrijf bij particulieren. Directeur Jan Foulon: “Graffitikunstenaar Mataone heeft op de muur van ons terras Monsieur Hulot geschilderd, het personage uit de film Les vacances de monsieur Hulot van Jacques Tati. Dat is niet toevallig gebeurd. Monsieur Hulot is een vreemde figuur die niet helemaal past in het plaatje van de perfecte maatschappij. Dat is ook het geval voor veel van onze werknemers. Met Grijkoort proberen we hen te begeleiden naar een plekje dat houvast biedt en perspectief. Om het met een boutade te zeggen: we hebben ons werk perfect gedaan als we hen na enige tijd moeten laten gaan naar een job in het reguliere circuit.”

De nieuwe elektrische koelwagen is één van de stappen naar meer duurzaamheid. Jan Foulon: “We houden daar rekening mee bij elke nieuwe aankoop en investering. Ook daarin zijn we niet anders als andere bedrijven die mee evolueren met het oog op een efficiëntere werking.”