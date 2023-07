Dossier Passerelle blijft steken bij Infrabel: geen zicht op kosten voor restaura­tie­wer­ken, bestek nog in opmaak

Er komt geen schot in het dossier rond de restauratie van de Paserelle, de voetgangersbrug over de spoorweg nabij het station. Het bestek voor de werken is nog steeds in opmaak, zo blijkt uit informatie van bevoegd minister Georges Gilkinet (Ecolo).