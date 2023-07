Fietsers tegen armoede hielden tussen Parijs en Brussel ook halt in Ronse: “De eerste prioriteit is het om niemand achter te laten”

Aan het monument tegen de armoede ontving De Vrolijke Kring de fietsers van All Together in Dignity (ATD)-Vierde Wereldbeweging. Die rijden tussen 2 en 12 juli van Parijs naar Brussel om prioritaire aandacht te eisen voor de strijd tegen armoede.