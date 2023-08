Dieven roven juweliers­zaak leeg via gat in de muur terwijl eigenaar met vakantie is

Onbekenden zijn woensdagnacht binnengedrongen in juwelierszaak De Tandt in Ronse. Een gat in de muur van het leegstaande pand naast de zaak was de sleutel tot succes. De dieven roofden de hele etalage leeg.