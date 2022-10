Recupboys vieren hun zilveren jubileum op het ogenblik dat stichter Luc Baert zijn afscheid aankondigt: “Op 30 juni nog een groot slotconcert en dan is het één groot vraagteken!”

RONSEOp zaterdag 29 oktober om 10u30 vieren de Recupboys hun zilveren jubileum in de showroom van Herman Interieur op de ambachtelijke zone in de Pontstraat. Bezieler van het project is al een kwarteeuw Luc Baert (62), docent slagwerk en samenspel aan de Kunstacademie Vlaamse Ardennen (KAVA). Probleem: hij gaat op het einde het schooljaar met pensioen.

Het drummersbloed stroomt bij Luc Baert door de aderen. De geboren Zwevegemnaar trommelde in navolging van zijn oom als jochie op potten en pannen en sloot zich al snel aan bij de lokale fanfare. Vandaar was de stap naar plaatselijke showband Calypso snel genomen, die naar percussiegroep DrumSpirit in Dadizele was iets groter. “Er ging voor ons een wereld open, ver weg van de klassieke fanfare. Het was intussen ook al snel duidelijk dat ik later iets moest gaan doen in de wereld van de muziek. Ik volgde in Gent les aan wat je de voorloper van het kunsthumaniora kunt noemen en ging daarna aan het conservatorium slagwerk studeren. Intussen speelde ik her en der bij groepen en bands en ook in de Brusselse Muntopera. Dat waren onvergetelijk mooie en leerrijke tijden. Uiteindelijk belandde ik in de academie in Ronse.”

Stomp

Daar werd Luc docent slagwerk en samenspel. Het was de aanloop naar de oprichting van de Recupboys in 1997. “De rechtstreekse inspiratiebron is de percussieband Stomp uit het Engelse Brighton. Die maakten en maken furore met hun optredens waarbij ze allerlei afval en restvoorwerpen gebruiken om muziek mee te maken. De naam Recupboys is daarvan afgeleid. k ben zelf ook steeds gefascineerd geweest door de grote Amerikaanse showbands die in een combinatie van muziek, choreografie, dans en ritmiek hun quasi perfecte performances geven. Ik ben er in de Verenigde Staten al enkele keren gaan naar kijken en ik geraak telkens weer onder de indruk van de perfecte synchronisatie en timing. Dat mijn zoon daar actief is, speelt ook mee.”

Volledig scherm Eén van de hoogtepunten: het optreden vorig jaar in C-Mine in Genk. © Wim Walgraeve

Marimba

Luc beschouwt zichzelf niet als een drummer. “Dan zit je eerder in de wereld van pop en rock. Het klopt wel dat een deel van de jongeren zich met het beeld van de coole drummer in het achterhoofd aanmeldt in mijn klas, ook de meisjes. Bij ons staat niet de drum maar het instrument marimba centraal. Dat is verwant aan de kleinere xylofoon maar het biedt veel meer mogelijkheden. De leerlingen kunnen kiezen om de klas marimba te volgen in het kader van het vak samenspel. Daarin spelen de Recupboys een grote rol. Omdat wij een planning hebben met optredens, is er ook een concreet doel om naartoe te werken. Ik ben realistisch genoeg om te beseffen dat ik anders niet de grote groep leerlingen zou hebben die hier nu langskomt. Het goede eraan is: veel van die leerlingen blijven ook na hun academietijd hangen bij de Recupboys. In totaal zijn we nu met zo’n vijftig. Ik leid daaruit af dat het wel degelijk plezant is ook.”

Quote Naar huis gaan na een les en niets meer doen tot de volgende, dat werkt niet

Engagement

In de voorbije 25 jaar Recupboys waren er twee grote projecten: ‘The Flight of’ en het huidige ‘Light Between Dark’. Daarmee trad de groep in 2021 op in C-Mine, de oude mijnsite in Genk. “Dat was wellicht de mooiste ervaring tot nu. De accommodatie was absolute top en de technische mogelijkheden onbeperkt. We houden er een prachtige herinnering aan over. Dat belet niet dat we het hele scenario van die show aan het herschrijven zijn. Dat is immers wat ons gaande houdt: de constante zoektocht naar nieuwe nummers en nieuwe aanpassingen. Ik durf zeggen dat ik veel eis van de Recupboys en dus van de leerlingen: energie, discipline, dynamiek, engagement, toewijding, verantwoordelijkheid. Het is een manier van zijn en van denken. Naar huis gaan na een les en niets meer doen tot de volgende, dat werkt niet. Dat merk je in mijn lokaal: hier slingeren overal partituren rond. Er zijn immers nog zoveel mogelijkheden, van pop over rock naar filmmuziek en klassiek.”

Toekomst

Op dat vlak zit er een probleempje aan te komen. De Recupboys vieren hun zilveren jubileum op het ogenblik dat de drijvende kracht zijn afscheid aankondigt. “Ik heb de directie van de academie bij het begin van dit schooljaar laten weten dat dit mijn laatste is. Ik kap ermee. Ik weet dat ik het moeilijk ga krijgen om afscheid te nemen, maar het is mooi geweest. Er zijn misschien nog mogelijkheden om aan boord te blijven maar dat is alsnog een vraagteken. Ik heb het parcours mooi uitgetekend. Het eindigt op 30 juni 2023 met het slotconcert van Light Between Dark in Ronse. Waar precies weet ik nog niet, dat hangt van een aantal factoren af. En dan zullen we zien wat er komt.”

25 jaar Recupboys op zaterdag 29 oktober om 10u30 bij Herman Interieur op de Ambachtelijke Zone in Ronse.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.