Recup Boys and Girls openden zilveren feestjaar met een eerste concert: “We zijn beginnen slaan op potten en pannen omdat ons materiaal het leslokaal niet binnengeraakte”

Stichter en leider Luc Baert schetste bij de aanvang de ontstaansgeschiedenis van de groep. “We zaten met onze klas samenspel en slagwerk op de zolder van de voormalige site van de academie in de Zuidstraat. Maar het materiaal stond in de kelder en moest elke keer verhuisd worden én teruggebracht. Om de pauken binnen te krijgen in het lokaal moest de deur zelfs worden afgehaakt en het houten kader eromheen uitgebroken. Toen ik bij toenmalig directeur Filip Brys ging klagen dat dit niet houdbaar was, antwoordde die dat de leerlingen dan maar op potten en pannen moesten slaan. Dat hebben we toen letterlijk genomen. Zo zijn The Recupboys ontstaan. Wie potten en pannen nodig heeft, we hebben er nog een hele stapel liggen.”

Einde?

Tot grote opluchting van de docenten in de omliggende lokalen, is Luc intussen immers weer overgeschakeld op conventioneler materiaal en bood de nieuwe academie in de Wolvestraat ook betere werkomstandigheden. Drums, marimba’s en xylofoons vulden eveneens de hal van Herman Interieur waar heel wat fans waren opgedaagd voor het eerste concert dat het 25-jarig bestaan luister moet bijzetten. Eind juni is het slotoptreden gepland van wat intussen The Recup Boys and Girls heet. De toekomst is vanaf dan wel onzeker want Luc Baert houdt er straks mee op als docent. Of er nog een vervolg komt zou tegen dan duidelijk moeten zijn. Te oordelen aan het enthousiasme van publiek en spelers, lijkt de kans groot. Dat vonden ook burgemeester Ignace Michaux en schepen van Cultuur Joris Vandenhoucke, zelf mensen die iets kennen van het betere slagwerk.