Ramadan zonder coronabeperkingen begonnen voor moslimgemeenschap: “Extra aandacht voor kwetsbare gezinnen en vluchtelingen”

Na twee jaar van coronabeperkingen kunnen alle tradities die gepaard gaan met de Ramadan weer worden opgenomen. Toch wordt nog steeds voorzichtigheid gepredikt.

Youssef Elidrissi van de Grote Moskee in de Van Wynghenestraat: “Het is gebruikelijk om in deze periode de banden met familie, vrienden en buren extra te versterken. Het elkaar uitnodigen en samen te eten tijdens de iftarmaaltijd na zonsondergang om het vasten te doorbreken, hoort daarbij. Ook de moskeeën blijven open. Extra aandacht is er voor de kwetsbare gezinnen en alle vluchtelingen. Daarom geven we elke dag tijdens de Ramadan een iftarpakket aan mensen die het financieel moeilijk hebben. Dat iftarpakket is bedoeld voor alle Ronsenaars en alle vluchtelingen, van waar ze ook komen. Want ieder mens heeft recht op goede behandeling en we moeten solidair zijn met alle kwetsbare mensen.”

Wie wil helpen kan een gift te storten op het rekeningnummer van de Grote Moskee Ronse: SOS Ramadan: BE42001883852154.