Raadslid Lech Schelfout en schepen Wim Vandevelde op ramkoers over werking van WZC De Linde: “Toon mij de inspectieverslagen die bevestigen wat u hier durft te beweren”

RONSE“Sommige bewoners liggen tot 11 uur in hun bed vooraleer ze geholpen worden en de kwaliteit van het eten is zeer slecht.” Met die beschuldigingen wilde Lech Schelfhout tijdens de OCMW-raad de slechte situatie in woonzorgcentrum De Linde in Ronse aan de kaak stellen. Schepen van Zorg Wim Vandevelde (N-VA) liet de opmerkingen niet zomaar passeren en ontkende ten stelligste: “Toon mij de verslagen die uw opmerkingen staven. U moest zich diep schamen”, aldus de schepen.

Lech Schelfout had vanuit het werkveld signalen ontvangen dat het in WZC De Linde niet fijn vertoeven is sedert het beheer door het stadsbestuur werd overgedragen aan privébedrijf Zorggroep Eclips. “Ik krijg alarmerende berichten over een personeelstekort, over drie directieleden die al zijn opgestapt sedert december en over hevige discussies binnen de beheerraad tussen stadsbestuur en de leiding van Eclips. Daarnaast hoor ik veel klachten over de kwaliteit van de maaltijden en de bedeling ervan.”

Verbaasde schepen

Schepen Wim Vandevelde reageerde verbaasd over die negatieve perceptie. “Alhoewel er op dit ogenblik achttien lege bedden zijn op een totaal van 152, is de personeelsbezetting op maat van een vol huis. Er zijn, zoals overal in de sector, problemen om verpleegkundigen te vinden maar we hebben in september negen nieuwe mensen aangeworven. Van een opeenvolging van ontslagen op directieniveau is er geen sprake. Een directeur heeft ontslag genomen omdat ze dichter bij huis een nieuwe opportuniteit kreeg. Er is in de overgangsfase van openbaar bestuur naar private eigenaar tijdelijk een beroep gedaan op iemand van een consultancybureau om dat proces te begeleiden. Over de kwaliteit van de maaltijden hoor ik geen klachten. Als ik op bezoek ga bij de bewoners, zie ik vooral blije gezichten.”

Quote Ik heb weet van afdelingen waar 70 mensen verblijven die door twee verpleeg­kun­di­gen en een halftijdse kracht moeten worden geholpen Lech Schelfout

Slechte levenskwaliteit

Lech Schelfout toonde zich gelukkig met de aanwerving van negen nieuwe personeelsleden, maar haalde vervolgens zwaar uit. “Ik hoor dat de werking de voorbije zomer dramatisch slechter was dan ooit tevoren. De werksfeer is verzuurd, bewoners moeten soms tot 11 uur in bed blijven liggen alvorens iemand hen komt helpen. Ik hoor dat er problemen zijn met de bedeling en de kwaliteit van de maaltijden. Ik heb weet van afdelingen waar zeventig mensen verblijven die door twee verpleegkundigen en een halftijdse kracht moeten worden geholpen. De levens- en werkkwaliteit in De Linde is slecht, met alle gevolgen voor bewoners en personeel. Precies omdat er meer vraag is naar goede werkkrachten in de verpleegsector, zijn goede krachten veel sneller geneigd om op te stappen als de zaken niet lopen zoals ze moeten. Ik maak me daar grote zorgen over en dat zou u ook moeten doen. Het stadsbestuur moet meer op zijn strepen staan binnen de Raad van Bestuur. En ik blijf geloven dat men zijn huiswerk beter had moeten maken alvorens met de Zorggroep Eclips in zee te gaan.”

Schandalig

De reactie van schepen Wim Vandevelde was even scherp en heftig. “U reageert op basis van een diepe rancune omdat u de overdracht van openbaar bestuur naar privébeheer niet hebt kunnen stoppen, ondanks een lange procedureslag. U haalt als reactie de inzet van de personeelsleden die zich dagelijks bekommeren om het welzijn van de bewoners zeer ten onrechte onderuit. Toon mij de inspectieverslagen die bewijzen wat u hier de wereld instuurt. U moest zich diep schamen”, klonk het.

Sedert de overname na een lange procedureslag van De Linde door Zorggroep Eclips, heeft het stadsbestuur één van de vier zitjes in de Raad van Bestuur van het woonzorgcentrum. Het is de bedoeling om in het najaar te starten met de bouw van een nieuwe infrastructuur op dezelfde site.

