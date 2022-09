PVDA wil dat de hervorming van de schoolkalender op nationaal niveau gebeurt

Minister Désir stelde dat de wet nu eenmaal voorschrijft dat scholen op Vlaams grondgebied de Vlaamse wetten volgen. Voorzitter Robin Tonniau van PVDA Ronse vindt die wet onlogisch. “De wet is behalve niet logisch ook nog onduidelijk. Men hield bij het schrijven van die wet immers geen rekening met het bestaan van scholen in faciliteitengemeenten en evenmin met het fenomeen van het immersieonderwijs”, zegt hij.

Dit schooljaar lopen voor het eerst de schoolkalenders in Wallonië, Brussel, de Duitstalige Gemeenschap en Vlaanderen niet meer gelijk. Die hervorming zorgt voor heel wat praktische problemen voor schooldirecties, ouders en leerkrachten. Zo startte de Franstalige afdeling van de Ronsische Decrolyschool in Broeke, een school van het Gemeenschapsonderwijs, de lessen al op 29 augustus. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) riep hen meteen tot de orde en dreigde met sancties indien ze de Waalse kalender zouden volgen.

De PVDA heeft de hervorming van de schoolagenda in Franstalig België, doorgevoerd door PS, MR en Ecolo, niet gesteund. “Een hervorming van de schoolkalender moet op nationaal niveau gebeuren. De vreemde situaties die we nu meemaken zijn het gevolg van de splitsingsdrang van de Vlaams-nationalisten. Op den duur werkt er niks meer in dit land. En dat is nu net hun bedoeling”, richt Robin Tonniau zijn pijlen op de N-VA. Hij hoopt dat de rust snel terugkeer zodat de leerkrachten hun job kunnen doen zoals het hoort.