PVDA verwijt stadsbestuur gebrek aan politieke wil om te veranderen van energiedistributeur: “Factuur voor elk gezin is 200 euro te hoog omdat stad vasthoudt aan Gaselwest”

PVDA-militanten halen de komende tijd handtekeningen op om die eis kracht bij te zetten. “We vragen aan de federale regering de energieprijzen te blokkeren zoals in Frankrijk én we vragen aan het stadsbestuur om Gaselwest te dumpen.” zegt Robin Tonniau, PVDA-voorzitter. De vraag om dat te doen, werd eerder al gesteld in de gemeenteraad van Ronse door de oppositiepartijen Groen en Vooruit. Maar de CD&V/N-VA-meerderheid hield en houdt voet bij stuk en wijst het voorstel af.

Op de kap van de burger

“Ik hoop toch dat onze nieuwe Ronsische burgemeester Ignace Michaux (CD&V) meer oog heeft voor de hoge energieprijzen dan zijn voorganger Luc Dupont”, zegt Robin Tonniau. “De keuze voor Gaselwest is er een voor verarming van de bevolking ten voordele van de stadskas. Gaselwest keert namelijk de hoogste dividenden uit aan zijn aandeelhouders, de steden en gemeenten. Maar die hoge dividenden kunnen ze alleen uitbetalen omdat de burgers hoge distributiekosten moeten betalen. De stad verrijkt zich dus op de kap van de burgers door de keuze voor Gaselwest”, aldus de PVDA.

De conclusie van de communistische partij luidt dan ook dat de keuze voor of tegen Gaselwest er één is van kiezen voor de begroting of kiezen voor de burgers. Eerder gaf het stadsbestuur al te kennen dat aan het kiezen voor een andere distributiebeheerder ook een forse factuur vasthangt én dat een wissel vanuit praktisch oogpunt niet mogelijk is omdat alle omliggende gemeenten met Gaselwest werken.

Robin Tonniau is daar niet van overtuigd: “Dat veranderen van distributienetbeheerder kan, tonen meerdere gemeentefusies in Vlaanderen aan. Zo liet de stad Deinze Gaselwest ook al vallen tijdens hun fusieproces met Nevele. Deinze koos voor de goedkopere leverancier Imewo.”