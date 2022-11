PVDA verwijt stadsbestuur gebrek aan politieke wil om te veranderen van energiedistributeur: “Factuur is 200 euro te duur omdat stad vasthoudt aan Gaselwest”

RONSE Fan van Ronse is nu ook een postzegel en enkel te koop in de Hoge Mote

Het standje in het Belevingscentrum De Hoge Mote is opnieuw een gadget dat Ronse in de kijker zet rijker. Een gepersonaliseerde postzegel Fan van Ronse moet de Hermesstad in de eindejaarperiode nog meer in de kijker plaatsen.

16 november