PVDA deelt stickers uit tegen racisme, stadsbestuur pikt de verwijten niet dat het geen actie onderneemt: “Die partij probeert enkel om het thema te kapen”

“Jongeren zijn hard bezig met het thema discriminatie in al zijn vormen. Ook mijn eerste betoging als 16-jarige was er eentje tegen het racisme van het Vlaams Blok. Het doet me dan ook veel plezier dat de nieuwe generatie Ronsenaars meer actie vraagt tegen racisme op school en op de sociale media. Ook in 2023 is discriminatie helaas nog steeds een probleem dat we gelukkig aanpakken”, vertelt PVDA-voorzitter Robin Tonniau.

De stickers worden verdeeld door RedFox, de jongerenbeweging van de PVDA. PVDA Ronse zelf vraagt concrete maatregelen tegen racisme en discriminatie. Zo ijvert de partij voor een meldpunt op elke school en vraagt ze praktijktesten tegen discriminatie in Ronse op de arbeids- en woningmarkt.

“Discriminatie treft mensen in hun dagelijkse leven en heeft een impact op hele groepen in onze samenleving: personen met een beperking, ouderen, personen van andere origine,... Enkel praktijktesten kunnen die discriminatie blootleggen. Het huidige stadsbestuur had ons trouwens een meldpunt ‘discriminatie op de woningmarkt’ beloofd tegen 1 januari 2021 maar dat is er tot op vandaag nog steeds niet. Ons stadsbestuur doet alsof racisme en discriminatie in Ronse niet bestaat, nochtans hoor ik hier heel veel klachten over.” zegt Robin Tonniau.

Geschreeuw mag stoppen

Volledig scherm Schepenen Aaron Demeulemeester (links) en Jan Foulon (rechts) vinden de kritiek van PVDA dat het stadsbestuur racisme en discriminatie negeert nergens op slaan. © GEDR

Schepen van Diversiteit Jan Foulon (CD&V) en schepen van Inburgering Aaron Demeulemeester (N-VA) pikken de verwijten van onverschilligheid tegenover racisme en discriminatie niet.

Jan Foulon: “Met het stadsbestuur gaan wij echter geen afzonderlijke meldpunten in het leven roepen. Wij sluiten aan bij de bestaande kanalen die daarvoor de mogelijkheid bieden aan elke burger. Als er meldingen binnenkomen bij onze lokale diensten, dan worden die ook onmiddellijk doorgegeven. We hebben dat trouwens al meermaals uitgelegd, ook op gemeenteraden. De verwijten van de PVDA snijden hier echt geen hout.”

Ook schepen Aaron Demeulemeester is scherp: “Ik heb het gehad met de manier waarop de PVDA probeert om thema’s te kapen. Dat is niet de eerste keer. Toen enkele Ronsische jongeren in juli 2020 een protestmars organiseerden tegen racisme in het Bruulpark, stonden ze daar ook al als enige politieke partij pamfletten uit te delen in een poging om het protest naar zich toe te trekken. Iedereen in het schepencollege is bezorgd over een stad die vrij is van rassenhaat en welke andere discriminatie ook. Onder meer in ons personeelsbeleid bewijzen we dat, dag na dag. Ons volgende personeelsblad is bijvoorbeeld gewijd aan het thema diversiteit. Een lokaal meldpunt daarover organiseren bovenop de al bestaande meldpunten, heeft totaal geen zin. Dat blind geschreeuw mag wel ’s stoppen.”

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.