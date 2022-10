Provinciegouverneur geeft geen omgevingsvergunning voor herbestemming van assistentiewoningen in La Peregrina

Projectontwikkelaar Dirk Oosterlynck van Patrimundo zette La Peregrina in de steigers als een woonsite waar naast 13 (luxe)flats ook 34 assistentiewoningen, verdeeld over twee blokken, waren voorzien. Er zou ook een restaurant, een vijver en veel groen komen. Die intenties werden in de praktijk slechts gedeeltelijk gerealiseerd. De assistentiewoningen bleven leeg en de eigenaars van de flats zagen dat de beloofde voorzieningen, onder meer de betrokkenheid van de Christelijke Mutualiteiten (CM), dode letter bleven. In 2020 kocht Oryx Projects uit Wondelgem de assistentiewoningen over van Patrimundo. De bewoners en eigenaars van de luxeflats waren in eerste instantie opgelucht. Zij gingen ervan uit dat er eindelijk schot in de zaak zou komen.

Herbestemming

Dat optimisme heeft intussen een ferme deuk gekregen. Elie Bauwens kocht in 2017 een flat op La Peregrina bij Patrimundo en ging er ook effectief wonen in 2020. “De redenen voor onze aankoop waren duidelijk: het zijn mooie appartementen in een groen kader, maar toch in de stadskern. Bovendien waren er op het domein ook assistentiewoningen met de nodige dienstverlening voor de bewoners. Ook wij konden van die diensten gebruik maken, onder meer via de CM en via een restaurant aan de voorzijde van het domein. Allemaal zeer goede argumenten voor onze aankoop. Maar de uitwerking stokte en we zagen alle beloofde plannen in pauzestand staan.”

Toen projectontwikkelaar Oryx de assistentiewoningen op La Peregrina kocht, 34 units verdeeld over twee blokken, zagen Elie en zijn vrouw Nicole de lucht weer opklaren. Helaas.

“Eind 2021 diende Oryx een herbestemmingsaanvraag in om de functie van de assistentiewoningen te wijzigen in reguliere woningen. Dat ging gepaard met een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Er was immers bepaald dat er op La Peregrina een beperkte mobiliteit was toegelaten, enkel voor medische diensten of brandweer, en dat er enkel parkeerplaatsen waren voorzien in de ondergrondse garage of aan de voorkant van het gebouw. Vermits de assistentiewoningen nu konden worden verhuurd of verkocht als gewone woningen, moest die regelgeving worden aangepast. Voor ons wijzigt dat natuurlijk het hele plaatje. Alle redenen waarom wij hier zijn komen wonen, worden overboord gegooid en meteen ook alle afspraken die zijn vermeld in de oorspronkelijke vergunning voor dit project.”

Vergunning geweigerd

De stad Ronse keurde op 21 maart 2022 de omgevingsvergunning voor de herbestemming evenwel goed op voorwaarde dat aanvrager Oryx de aanpassingen aan de plannen die het op 18 maart nog indiende ook effectief zou uitvoeren. De gemeentelijke omgevingsambtenaar van de stad had daarvoor immers negatief advies gegeven, onder meer omdat er te weinig parkeerplaatsen waren voorzien.

Elie Bauwens: “Samen met een andere eigenaar, Jean-Pierre Sanspeur, hebben we bij de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen beroep aangetekend tegen de goedkeuring van deze aanvraag door de stad Ronse. Het feit dat men binnen het domein nog meer parkeerplaatsen zou aanleggen dan waren voorzien, vinden we wel het toppunt. In de oorspronkelijke plannen zijn er immers helemaal geen parkeerplaatsen en was er enkel een verbindingsweg voorzien voor occasioneel gebruik. Die weg wordt nu een soort hoofdweg die door de toekomstige bewoners zal gebruikt worden om hun woning te bereiken. Onze eigen flats dalen daardoor verder in waarde want van het vooropgestelde doel blijft niets meer over. Van zorg is er geen sprake meer. Er zijn al evenmin groenvoorzieningen zoals beloofd, er zijn geen afvalcontainers en over de vijver gaan we het zelfs niet meer hebben. We zijn bedrogen en het bedrog wordt verder gezet, met de goedkeuring van het stadsbestuur. Daarom hebben we beroep aangetekend bij de gouverneur. We zijn blij dat die ons nu gelijk heeft gegeven. Op de zitting van 22 september heeft de Bestendige Deputatie een omgevingsvergunning immers geweigerd.”

Interpretatie

Schepen van Ruimtelijke Ordening Patrice Dutranoit (CD&V) bevestigt dat het stadsbestuur inmiddels kennis heeft gekregen van de beslissing van de provinciegouverneur. “Het stadsbestuur zag dat anders maar tegen de beslissing van de gouverneur kunnen we niets meer doen. Het is dan ook een kwestie van interpretatie. We hebben het dossier louter benaderd vanuit stedenbouwkundig perspectief. We wachten nu verder af wat die eigenaar gaat doen. Het is ook een juridisch moeilijk dossier met een lange voorgeschiedenis tussen meerdere burgerlijke partijen. De stad is daar zelf geen partij in.

Quote De vrees van de klagers voor overlast is nergens op gestoeld Filip Verhaeghe, Oryx Projects

Klacht

Filip Verhaeghe van Oryx Projects en Assist Re Development houdt de volgende stappen in beraad: “We hebben inderdaad acte genomen van de beslissing van de Bestendige Deputatie die daarmee de stad Ronse tegenspreekt. De weigering is er gekomen op basis van een klacht van de eigenaars van twee van de in totaal dertien flats. De vrees die deze mensen hebben voor overlast is nergens op gestoeld. Onze nieuwe plannen zijn ook gewoon het gedwongen gevolg van een gewijzigde situatie. Blijkbaar kunnen de personen in kwestie daar moeilijk mee om. Ik moet zelfs vaststellen dat andere bewoners door de betrokkenen worden lastig gevallen en gehinderd. We overwegen daarom om een klacht neer te leggen wegens overlast zoals het moedwillig bokkeren van de weg. Overigens verandert dit niets aan het feit dat we de betreffende woningen verder kunnen verhuren als een reguliere woning. Over de gevolgen van de weigering van een omgevingsvergunning, moeten we ons nu even beraden.”



