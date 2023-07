Prijzen voor huizen in Ronse dalen, appartementen worden duurder

Kinderen kamperen bij opa en oma in woonzorg­cen­trum Haagwinde: “Vier dagen simpelweg genieten en een lach op het gezicht”

De bewoners van woonzorgcentrum Haagwinde in de Hasselstraat in Maarke-Kerkem kregen vier dagen veertien enthousiaste kinderen op bezoek. Onder het thema ‘Op kamp bij Oma & Opa’ zetten die hun tent neer in de tuin van het woonzorgcentrum.