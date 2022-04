Première in CC De Ververij: Into the Blue laat in dans en film zien wat slapeloosheid doet met een mens

De voorstelling Into the blue toont een benauwend portret van twee jonge vrouwen die kampen met een slaapprobleem. Hun akelige dromen worden verstikkend vastgelegd aan de hand van de film L’heure bleue en dans. Stress, slapeloosheid en angst zijn de gevoelens die worden onderzocht en verbonden met de claustrofobische tijd waarin de mensheid is verzeild. Wat is het effect van slechte slaap op het emotionele en fysieke functioneren? Concentratieproblemen, uitputting en ernstige verstoring van het bioritme zijn het uitgangspunt van deze prikkelbare performance. De toeschouwer vergezelt de vrouwen op een reis van intensiteit. Iedereen wordt meegenomen in hun dagelijkse lijden.

Danielle Huyghe bedacht het concept, is de choreograaf en danst samen met Jill Kupers, Stefan Mandersloot regisseerde de film.