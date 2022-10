Praatcafé in het Inloophuis van Sabel wil kankerpatiënten én hun omgeving ondersteunen

Veel kankerpatiënten hebben een toegenomen vermoeidheidsgevoel bij de diagnose van de ziekte. De diverse behandelingen en de stress rond het ziekte- en genezingsproces versterken dit vaak nog. “Verder blijkt dat 20 tot 40 procent van de mensen die na hun behandeling goede vooruitzichten hebben, kampen met langdurige vermoeidheid”, zegt Anne Versmessen, verantwoordelijke voor het Inloophuis dat Sabel in mei opende in de Jules Bordetlaan in Ronse. Dat huis wil een ondersteuning zijn voor mensen uit de Vlaamse Ardennen die worden getroffen door kanker én hun naasten.

“Inzicht in de mechanismen van deze vermoeidheid en tips om ermee om te gaan, zijn dan ook geen overbodige luxe voor de patiënten zelf maar ook voor hun omgeving”, vertelt Anne Versmessen. “Daarom hebben we dokter Huyghebaert uitgenodigd op ons Praatcafé. Zij is arts op de dienst fysische geneeskunde ne revalidatie van het AZ Glorieux in Ronse. Ook onco-psycholoog Joke De Meester schoof mee aan voor de babbel die werd georganiseerd in samenwerking met Kom op tegen Kanker. We stellen vast dat de nood aan informatie groot is maar de nood om de ervaringen en gevoelens te delen evenzeer. Daarom is er ons Inloophuis, ook voor de naasten van de zieken zelf.”