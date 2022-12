Politiekorps van Ronse mocht voor het eerst sedert lang nog ’s naar het stadhuis

Op 7 december 1998 werd de Geïntegreerde Politie opgericht. In tegenstelling tot de Federale Politie werkt die in regionale politiezones. In Ronse loopt die zone gelijk met de stad, vanwege de faciliteitenregeling.

Het was al zo’n twintig jaar geleden dat de politie nog ’s op het stadhuis te gast was. Burgemeester Michaux wil van 7 december echter een vaste afspraak maken onder het motto De politie, mijn vriend. Hij onderstreepte ook dat het stadsbestuur zal blijven investeren in het korps waarmee hij samen wil blijven timmeren aan de weg naar een veilige stad en beloofde daarbij aan kwaliteitsbewaking te zullen blijven doen.

Korpschef Patrick Boel had een rist medailles mee voor de jubilarissen in zijn ploeg die hun ereteken kregen van de leden van het schepencollege.