Poëzie en expo in Atelier Hermessage

Stefaan van den Bremt (82) behoort tot het kruim van de Vlaamse dichters en essayisten en kreeg voor zijn werk de Louis-Paul Boonprijs. Met het programma ‘Een ander liedje’ maakte hij een tournee door Vlaanderen, muzikaal begeleid door Beatrijs De Vos en Marc Michaël De Smet. In het kader van de reeks De Welriekende Dreef, spelen die nu een thuiswedstrijd. De deuren gaan open om 19u30, de voorstelling begint om 20 uur. Er is een vrije bijdrage.

Abbiati

Op zondag 26 maart om 11 uur opent Jean-Pierre Rondas de tentoonstelling van Solange Abbiati. Zij volgde een opleiding in het hoger artistiek onderwijs in Brussel en verbleef in 1969 gedurende één jaar in het Midden-Atlasgebergte. Daar bestudeerde ze de traditionele borduurkunst uit Fes en Meknes. Ze stelde schilderijen en grafisch werk tentoon in België, Nederland en Frankrijk. Ze maakte ook affiche-en kaftontwerpen, naast tekeningen en litho’s voor bibliofiele poëziebundels.

De expo loopt op 1, 2, 8, 9, 15 en 16 april van 15 tot 18 uur. Slotactiviteit op zaterdag 22 april om 16 uur.