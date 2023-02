Pluimen van Groen voor MOW, Climaxi en de protesterende buren van textielbedrijf Utexbel

RONSE Jazz en hoe een plantaardi­ge toekomst te creëren in Vrijzinnig Centrum De Branderij

In Vrijzinnig Centrum De Branderij in de Zuidstraat is op donderdag 9 februari Tobias Leenaert te gast. Hij heeft het over een veganistische toekomst. Op vrijdag 3 februari speelt het Emiel Verneert Trio jazz.

30 januari