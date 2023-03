Plotse overlijden van dominee Rob Koreneef schokt niet enkel de protestantse gemeenschap: “Hij zou in april in het huwelijk stappen met zijn vriendin”

Het onverwachte overlijden na een hartstilstand van dominee Rob Koreneef (59) in de nacht van maandag op dinsdag, zorgt ook buiten de protestantse gemeenschap voor ontsteltenis. De man zou in april in het huwelijksbootje stappen met zijn Russische vriendin Valentina.

De eredienst voor de overleden dominee vindt plaats op maandag 13 maart om 14 uur in de protestantse kerk in de Bredestraat in Ronse. Naast die kerk had de Nederlander zijn woning sedert zijn aanstelling tot predikant van de protestantse gemeenten Ronse, Maarkedal en Kluisbergen in september 2021. Hij was er geliefd om zijn positieve energie en zijn aanstekelijke dynamiek.

Anne-Line Van Houtteghem (46) is een trouwe kerkganger en maakte afgelopen zondag na de dienst nog veel grapjes met Rob. “Hij had zeer veel gevoel voor humor en keek naar de maatschappij met een zeer open geest. Een man die altijd zei wat hij dacht, maar ook steeds bereid was om nieuwe inzichten te verwerven. Daarom is hij ook theologie gaan studeren in Leuven. De Nederlandse universiteiten waren hem te beklemmend. Hij had het ook vaak over zijn periode als militair, toen hij het militaire vliegveld van Woensdrecht moest bewaken. In de jaren tachtig vonden daar veel acties plaats tegen de kruisraketten, onder meer georganiseerd door het Interkerkelijk Vredesberaad. De gesprekken met de actievoerders hebben Rob sterk beïnvloed en hem naar de protestantse kerk geleid. De dialoog was hem heilig. Wij verliezen zelf een geliefde voorganger die ons inspireerde. Het is nauwelijks te vatten. Hij was een fysiek indrukwekkende verschijning, groot en sterk. Maar zeer innemend. We hadden het afgelopen zondag nog over hoe en wat je moet eten als je een tongpiercing hebt laten zetten. Veel spaghetti, dacht hij. En als supporter van Feyenoord kon hij Ajax-aanhangers met veel liefde plagen. Het was een man die wist hoe hij mensen moest aanpakken.”

Huwelijk in april

Het plotse overlijden wordt nog tragischer bij de gedachte dat de dominee in april zou huwen met zijn vriendin. “Die is nog maar pas vanuit Rusland in België aangekomen. Hij zou hun huwelijk in de volgende dagen bekend maken, maar had de vaste kerkgangers al ingelicht”, zucht Anne-Line. “Ik kan het maar niet geloven. We hebben twee jaar gewacht op de komst van een nieuwe dominee en dan gebeurt dit. Ook voor de protestantse gemeenschap is dit een zware klap.”

Die verbijstering wordt ook gedeeld buiten de protestants gemeenschap. “Met ontsteltenis heb ik het overlijden vernomen”, zegt rector Michel T’Joen van de Sint-Hermesbasiliek. “Meteen bij zijn aantreden als predikant op 10 september 2021 konden we zijn open gedrevenheid als christelijke herder en verkondiger waarderen. Laatst hield hij een beklijvende overweging in de jaarlijkse oecumenische gebedsdienst met onze katholieke gemeenschap. We smeedden plannen voor verdere ontmoetingen en hij zou ook mee voorgaan tijdens officiële diensten in de Sint-Hermesbasiliek.”

Ook schepen van Erediensten Wim Vandevelde (N-VA) is verdrietig: “Dominee Koreneef was een man die een bijzondere overtuiging en kracht uitstraalde. Hij zei waar het op stond en had op korte tijd een sterke binding ontwikkeld met de stad. Ik ben verbijsterd door dit nieuws.” Na de eredienst als afscheid aan dominee Koreneef van maandag 13 maart in Ronse, vindt op dinsdag 14 maart de begrafenis plaats in zijn Nederlandse geboortestad Delft.

