Pleinconcerten openen tweedaagse op de Grote Markt met een ode aan Claude François

Ronse Queen Tribute Band is topact op derde Pleincon­cert in Ronse

Plaats van afspraak is deze keer het Guissetplein. Robin Van Overtveldt, Winnaar Music Mayday, Ronse speelt het voorprogramma. Mother Mercury. Wie dit jaar op de Bierfeesten in Oudenaarde is geweest, weet hoe straf deze Queen Tribute Band wel is. Dj Bert De Groef sluit het pleinconcert op het Guissetplein af. Het pleinconcert begint om 19.30 uur.

11 augustus