Pilootproject met biomassacentrale op Pont West moet bedrijven voorziene van duurzame energie. “En we denken ook aan de bevoorrading van ’t Rosco”

Biosynergy werd in 2009 opgericht door Koen Clepkens en wijlen Jos De Veyt. Het was hun ambitie om het gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen en te focussen op het opwekken van bio-energie. Vandaag is Biosynergy een KMO geworden die voluit de kaart trekt van hernieuwbare energie. Dat gebeurt op hun vestigingsplaats op industriezone Pont West waar het in een pilootproject duurzame biomassa omzet naar groene warmte in een alsnog kleinschalige biomassacentrale.

Thibaut De Veyt: “De biomassa is enerzijds afkomstig van houtstromen van de aanwezige houtverwerkende industrie en anderzijds van de aanplant van korte omloophout zoals wilgen en populieren. In maart 2021 hebben wij op het terrein achteraan ons bedrijfsgebouw de eerste aanplant gedaan van zo’n groenbuffer op een halve hectare grond. Vandaag, exact 2 jaar later, kunnen we de eerste snoei uitvoeren. Intussen hebben we vorig jaar ook een tweede zone van een halve hectare aangeplant.”

Grote ketel

Dat gesnoeide hout wordt fijngemalen en vervolgens verbrand. Een delegatie van het stadsbestuur onder aanvoering van burgemeester Ignace Michaux (CD&V) was getuige van de eerste snoei, net als vertegenwoordigers van SOLVA, Unizo en naburige bedrijven.

“De biomassacentrale is te vergelijken met een zeer grote verwarmingsketel van zowat 10.000 liter die tot 80 graden heet wordt. Vandaar wordt het verwarmde water via ondergrondse leidingen naar de nabijgelegen bedrijven gestuurd. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de buren van Kentucky Horsewear, maar het kan opgeschaald worden naar alle bedrijven van de industriezone Pont West”, aldus Thibaut De Veyt.

De eerste bomen werden aangeplant in maart 2021 en nu gesnoeid.

‘t Rosco

Ook het stadsbestuur volgt het verloop van de activiteiten van Biosynergy van zeer nabij.

Schepen van Financiën Patrice Dutranoit (CD&V): “Naast het feit dat we er trots op zijn dat dit zeer innoverende pilootproject door een bedrijf op onze industriezone wordt uitgerold, zijn we zeer geïnteresseerd in de concrete verdere mogelijkheden. We denken daarbij uiteraard aan de energievoorziening van ’t Rosco met de sporthal, het voetbalstadion en het zwembad. Als het pilootproject succesvol blijkt kan dat voor flinke besparingen zorgen en een ecologisch duurzame aanlevering. We kunnen op deze manier een fossiele uitstap realiseren zonder zware eigen investeringen te moeten doen. De kost van een aansluiting op een warmtenet is vele malen kleiner dan eigen investeringen te doen in bijvoorbeeld warmtepompen. Dit is dus echt wel pionierswerk dat we als stadsbestuur volop willen steunen en dat hopelijk succesvol verloopt. ”

